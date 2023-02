Federico Zampaglione torna all' horror | al via il 6 marzo le riprese di The Well

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Prendranno il via il 6ledi The, nuovofirmato da, nel cast Claudia Gerini e Lauren LaVera di Terrifier 2.dietro la macchina da presa con l'thriller soprannaturale The. Leinizieranno il 62023 e proseguiranno per quattro settimane, tra Sambuci (Tivoli) e Roma. La protagonista è Lauren LaVera, fresca del film campione d'incassi Terrifier 2. La vedremo nei panni di Lisa Gray, una giovane restauratrice, figlia d'arte, che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Lei non lo sa, ma metterà la sua vita in pericolo a ...

Prendranno il via il 6 marzo le riprese di The Well, nuovo horror firmato da Federico Zampaglione, nel cast Claudia Gerini e Lauren LaVera di Terrifier 2. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 17/02/2023