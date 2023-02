Federcostruzioni | Paola Marone | Il Governo uccide i bonus fiscali senza soluzioni per i crediti bloccati

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nei giorni scorsi era stato accolto con favore il percorso avviato dalla provincia di Treviso, dalla Regione Sardegna, da altri numerosi enti locali per l’acquisto didalle imprese. La scelta del, invece, è disastrosa poiché cancella la cessione deie lo sconto in fattura per nuovi interventi ed apre una voragine economica e sociale”. Così, presidente di, commenta il provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri. “Il– continua– non ha individuatoper inei cassettidi imprese e professionisti. Così facendo si distruggono imprese di costruzioni, ...