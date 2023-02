Fare Filiera | Coldiretti | Terra Felix di Caserta vince l’Oscar Green

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa cooperativa sociale agricoladi Succivola finale nazionale di Oscarnella categoria “”, grazie al progetto Si Food, puntando al recupero e alla rigenerazione di beni confiscati alla criminalità organizzata a Santa Maria la Fossa, in provincia di. È dallaconfiscata alla camorra, e donata ad una comunità inclusiva per soggetti svantaggiati che nasce – spiega– unaagricola in grado di produrre bioplastica e prodotti agricoli di qualità: dalle posateall’incubatrice di funghi.è un’impresa sociale che scommette su produzionie ...

Non necessariamente deve finire in unama è uno strumento perscala, per accedere a facilities che da sola non potrebbe sviluppare". - foto Italpress - . xa5/sat/red 17 - Feb - 23 11:50 ...Cosa prevede il piano bici dell'Ue approvato dal Parlamento europeo Acaso alla concomitanza ...naturalmente si vuole incentivare l'attuazione di politiche industriali che favoriscano lae ...

L'importanza di “fare filiera” e della sostenibilità per contrastare il ... WineNews

Olio Evo, fare filiera per superare la frammentazione fondiaria Agronotizie

Convocato il Tavolo di filiera dell'olio Informatore Agrario

Food Summit Lombardia, fare sistema aiuta la crescita Food