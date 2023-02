Fantacalcio | ecco i consigli per la 23 giornata di Serie A | occhio ad Abraham e Lukaku

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Inizia la ventitreesimadiA.i calciatori su cui puntare e sul quale non puntare nel gioco del. Dopo gli impegni europei torna questa sera laA e comincia il ventitreesimo turno del campionato italiano. Si parte al Mapei Stadium con un Napoli sempre più lanciato, impegnato in un’insidiosa trasferta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Juve,come sta Pogba In casa bianconera tengono banco le condizioni di Paul Pogba: il ....it per Adnkronos... Juve, recuperati Bonucci e Cuadrado Calcio: Napoli,quali gare salterà Raspadori per ....it per Adnkronos

Milan, finalmente Maignan: ecco quando tornerà in campo Fantacalcio ®

Mourinho: "Sbagliati gol incredibili. Dybala Ecco come sta" Fantacalcio ®

23ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Verona e Fantacalcio, ecco Cyril Ngonge: impatto pazzesco in Serie A Fantacalcio ®

Atalanta, Boga: "Cessione Ecco come sono andate le cose" Fantacalcio ®

Non mancano gare interessanti, anche in chiave Fantacalcio: tante le gare che possono regalare bonus. In previsione dei tanti dubbi che tormenteranno i fantallenatori, ecco i 5 difensori da schierare.In porta i vari incastri di campionato consigliano Rui Patricio, Szczesny ma non solo: ecco i nomi consigliati. Per la difesa: Stefan Posch si sta rivelando un nome da modificatore ma anche Smalling è ...