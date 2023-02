Fantacalcio | 5 portieri da schierare per la 23ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) . Info e consigli di Sportnews. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con l’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Napoli, in programma per la 23adiA, anche i fantallenatori sono chiamati ala formazione per il turno ormai imminente. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.