Fallo di Bremer | Il Difensore Para Ma Per L’Arbitro Niente Rigore

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La partita di Europa League tra Juventus e Nantes finisce in modo drammatico 1-1. Nel finale, un episodio pazzesco ha cambiato le sorti della partita: ilnegato ai bianconeri dopo un tocco di mano evidente di Centonze sul colpo di testa ravvicinato diPinheiro è stato richiamato dal Var, ma, incredibilmente, non ha decretato il calcio dia favore della Juve, bensì ha punito un leggero tocco disull’avversario. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, e che ha condizionato il risultato della partita. È come seavesse spento la fiamma della speranza che ardeva nei cuori dei tifosi bianconeri. Una scelta assurda e incomprensibile a questi livelli di calcio europeo. Un errore clamoroso che ha fatto infuriare i giocatori e i ...

