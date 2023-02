Fabio Ravezzani | “Napoli | qualche sconfitta arriverà Gli azzurri non hanno l’organico più forte in Italia”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il direttore di Telelombardia,. Tra i vari temi toccati, il direttore ha parlato dele della grande cavalcata deglidi Luciano Spalletti, sottolineando, però, che glinonmigliore. “La squadra inconmigliore non è il, ma L'articolo

Il giornalista e direttore di Telelombardia,, ha analizzato nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter la vittoria di misura della Juventus contro la Fiorentina , lanciando una critica a Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. ...Non è piaciuta troppo ala Juventus che ieri ha battuto di misura la Fiorentina con un gol di Rabiot e in particolare lo ha deluso il grande ex di turno, Dusan Vlahovic . Il direttore di TeleLombardia scrive ...

Fabio Ravezzani: "Napoli, qualche sconfitta arriverà. Gli azzurri non ... DailyNews 24

Ravezzani sbotta: 'Mi davano del pazzo e venduto. Ora pare che molti...' AreaNapoli.it

Ravezzani: 'Disastroso. Se sta ancora male, lo si dica' AreaNapoli.it

Ravezzani: «L’Inter ha 2 traguardi raggiungibili e la Curva crea tensione!» Inter-News.it

Caso intercettazioni, Cozzolino: "Interverrà Nordio e spero anche l'OdG". Ravezzani replica: "Nerozzi... Tutto Juve

La Curva si è espressa contro Inzaghi e la squadra dopo il pari di Genova. L'Inter dovrà giocarsi 2 importanti traguardi. Ravezzani critico ...Il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha analizzato nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter la vittoria di misura della Juventus contro la Fiorentina, lanciando una ...