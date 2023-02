F1 | la Alpine punta in alto | “Non ci accontentiamo del quarto posto dello schieramento”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Con la presentazione dell’si è arrivati al dunque, a questo punto non ci rimane che attendere il via del Mondiale di Formula Uno 2023. Proprio la scuderia francese è una delle più attese del lotto. Dopo anni di tante promesse e sogni e pochi risultati, il team che propone il duo Esteban Ocon-Pierre Gasly, vuole cambiare marcia ere davvero al sdi qualità definitivo. Non più rimanere alle spalle dei tre top team, ma diventarlo. Il team principal dell’, Otmar Szafnauer, conferma queste aspettative sempre più importanti: “Dobbiamo migliorare, l’obiettivo delnella classifica Costruttori non basta se non saremo in grado di avvicinarci alle prime tre squadre. Per riuscirci siamo coscienti che dovremo svilupparci a un ritmo più veloce rispetto a tutti i ...