EY | ecosistema italiano del fintech supera il miliardo di finanziamenti raccolti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L'escosistemadelè in decisa espansione e nel 2022 icomplessivihanno raggiunto 1.040 milioni di euro, con un tasso di crescita medio annuo (cagr) negli ultimi 4 anni del 60%. Un sistema sempre più maturo non solo sotto l'aspetto degli investimenti, anche internazionali, ma per il numero di aziende e il livello tecnologico delle startup del settore, le partnership tra operatori del settore e non, i nuovi prodotti e servizi offerti. Sono queste alcune delle principali indicazioni che emergono dalla seconda edizione del report EYWaves , una ricerca unica per il mercato, realizzata in collaborazione con ildistrict, che analizza lo stato di salute ...

La composizione del settore industriale spazio in Italia vede in totale 143 imprese, per l'83% rappresentate da Pmi sottolinea Asas ...