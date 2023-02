Evangeline Lilly svela che ha rifiutato il ruolo di Wonder Woman e di recitare nei film degli X-Men

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Hugh Jackman aveva chiesto adi entrare nel mondoX-Men, ma l'attrice ha, come accaduto con Joss Whedon e ildiha rivelato di averl'offerta di entrare nel mondoX-Men che gli aveva fatto Hugh Jackman, mentre Joss Whedon le aveva in precedenza proposto la parte di. L'attrice, attualmente protagonista nelle sale con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato l'interessante aneddoto durante il podcast Happy Sad Confused. Nel 2011ha recitato accanto alla star australiana nelReal Steel. L'attrice ...

Ecco la sua breve ma concisa risposta: I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne () tornano per continuare le loro avventure come Ant - Man e Wasp. Insieme ai genitori di ...Ant - Man interpretato da Paul Rudd e Wasp ditorneranno a fare squadra per combattere contro Kang, ma questa volta non saranno soli perché a loro si aggiungerà anche la figlia di ...

Abbiamo incontrato Evangeline Lilly, che in Ant-Man and the Wasp Quantumania interpreta come sempre Hope alias Wasp. Al di là delle considerazioni sul film, l'attrice ha raccontato qualcosa di sé.