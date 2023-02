Europa League | i tifosi del Nantes sfottono la Juve | “Serie B” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lantus non è andata oltre il pareggio nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di, la partita contro ilsi è conclusa sul risultato di 1-1. La squadra di Massimiliano Allegri è passata in vantaggio con un gol di Vlahovic, è stata bellissima l’azione iniziata da Di Maria e conclusa con l’assist di Chiesa per il serbo. I bianconeri non sono riusciti a mantenere il vantaggio, nella ripresa è arrivato il pareggio di Blas. La qualificazione è ancora apertissima, ma la sfida contro ilha fatto emergere nuovi problemi in casa bianconera. I francesi occupano la 13sima posizione in Ligue 1, i punti del Lecce nel campionato diA. Lantus non è riuscita a raddoppiare e mettere in ghiaccio la partita, una disattenzione nel finale è ...