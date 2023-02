Europa «combat»

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I Paesi dell’Unione si preparano a una escalation bellica senza precedenti, aumentando i budget per la Difesa. Una corsa militare che coinvolge anche l’Italia. Ma rischia di indebolire le forze della Nato. «La guerra inè di nuovo una realtà» recita un documento riservato del Bundeswehr, le forze armate tedesche, che prevede un fosco scenario di scontro fra la Nato e la Russia sul fianco orientale. Secondo le 68 pagine, che dovevano restare segrete, la Germania si prepara ad affrontare una «minaccia esistenziale», ovvero il potenziale conflitto con Mosca. Non a caso il cancelliere tedesco Olaf Scholz, tre giorni dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, ha deciso di stanziare 100 miliardi di euro per la Difesa, che già aveva un budget di 46 miliardi. L’è impegnata in una accelerazione bellica senza precedenti a cominciare dai ...