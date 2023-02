(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo il Festival di Sanremo con il brano "Non mi va", per iZio è già tempo di novità:oggi, per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) "", il loro disco d'. IZio erano entrati nel cast del Festival dopo aver partecipato a Sanremo Giovani e, al termine della kermesse, sono risultati - a livello di classifica - i migliori tra gli altri giovani compagni che provenivano dallo stesso percorso, dimostrandosi la band rivelazione di questa edizione."Non mi va", il brano presentato in gara, è il biglietto d'ingresso nel mondo deiZio: un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato in pieno stile. È stata scritta e prodotta daiZio, insieme ...

Dopo il Festival di Sanremo con il brano "Non mi va" per i Colla Zio è già tempo di novità:questo venerdì 17 febbraio per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) "Carter ", il loro disco d'esordio (https://collazio.lnk.to/RockabillyCarter). I Colla Zio erano entrati nel ...Dopo il Festival di Sanremo con il brano ' NON MI VA' per i COLLA ZIO è già tempo di novità:questo venerdì 17 febbraio per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) 'CARTER ' , il loro disco d'esordio ( https://collazio.lnk.to/RockabillyCarter) . I COLLA ZIO erano entrati ...

Musica, esce "Rockabilly Carter": album di esordio dei Colla Zio Agenzia askanews

COLLA ZIO: dopo Sanremo esce oggi l'album “ROCKABILLY ... Satyrnet.it

COLLA ZIO: dopo Sanremo questo venerdì 17 febbraio esce l'album ... Senza Linea

Colla Zio, dopo Sanremo esce l'album di debutto «Rockabilly Carter» MUSICLETTER.IT

Colla Zio: il loro album di debutto Rockabilly Carter esce dopo Sanremo, ecco cover e tracklist All Music Italia

Dopo il Festival di Sanremo con il brano “ NON MI VA” per i COLLA ZIO è già tempo di novità: esce oggi, venerdì 17 febbraio, per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) “ ROCKABILLY CARTER ”, il l ...Roma, 17 feb. (askanews) - Dopo il Festival di Sanremo con il brano "Non mi va", per i Colla Zio è già tempo di novità: esce oggi, per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) "Rockabilly Carter", ...