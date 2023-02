(Di venerdì 17 febbraio 2023) Big match trae AZ. Il PSV visita l’Utrecht e l’Ajax riceve lo Sparta Rotterdam: 22ªdiinsuAlle porte la 22ªdi, il campionato più pazzo del mondo è inesclusiva su. La capolista(46 punti) sfida l’AZ Alkmaar secondo in classifica (44). L’Ajax rincorre a 43, seguono il PSV Eindhoven a 42, il Twente a 40 e lo Sparta Rotterdam a 37. Il big match diè quello del De Kuip trae AZ Alkmaar. All’andata i Rotterdammers si imposero per 1-3 all’Afas Stadion con il rigore di Kökçü e i super gol di Szymanski e Danilo. Il bomber Santiago Gimenez vuole portare la squadra di Arne Slot a ...

... Monza - Milan di Serie A e- AZ Alkmaar e Utrecht - PSV Eindhoven di. ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI ...CALCIO - LIGUE 1 17:00 Nizza - Reims 21:00 Strasburgo - Angers CALCIO -16:30 FC Volendam - Vitesse 18:45 FC Groningen - FC Emmen 21:00- AZ CALCIO - SERIE B 14:00 Benevento - ...

Eredivisie, Feyenoord contro AZ: 22ª giornata in diretta su Mola Calcio News 24

Eredivisie, folle finale al "De Kuip": Feyenoord-PSV 2-2, Jahanbakhsh salva la capolista TUTTO mercato WEB

Eredivisie, termina la 20esima giornata: Feyenoord guida la classifica Sportitalia

Eredivisie, tutto facile per AZ e Feyenoord. Domani tocca all'Ajax: obiettivo 3° posto TUTTO mercato WEB

Finale infuocato tra Feyenoord e PSV: Jahanbakhsh fissa il 2-2, gli ... Eurosport IT

Zaterdagavond staan de nummers 1 en 2 van de Eredivisie tegenover elkaar in De Kuip. Slot geeft onder meer een update over de diverse blessures bij Feyenoord. Orkun Kökcü is geschorst en daardoor niet ...PEC Zwolle-smaakmaker Thomas van den Belt werd in de winterstop nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. De Rotterdammers kwamen zelfs met een aanbod om de middenvelder over t ...