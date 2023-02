(Di venerdì 17 febbraio 2023) I combattentihanno interrotto ladiin due delle principali città dell'Afghanistan, sostenendo che il loro uso è una cospirazione occidentale per controllare la ...

I combattenti talebani hanno interrotto la vendita di contraccettivi in due delle principali città dell'Afghanistan, sostenendo che il loro uso è una cospirazione occidentale per controllare la ...L'k.o. stagionale, nella gara di andata dei playout di sabato scorso a Varese, ha ...per tre quarti del suo svolgimento la partita era stata equilibrata e l'Amca aveva saputo reggere il...

Ennesimo passo indietro: i talebani vietano la vendita di contraccettivi Globalist.it

Eurolega, ennesimo passo falso di Milano: al Forum la spunta l'ASVEL QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, ennesimo flop: anche il Villeurbanne passa al Forum La Gazzetta dello Sport

Eurolega: depressione al Forum, passa anche l'Asvel, le pagelle ... BPD - Backdoorpodcast

Inter-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

MESTRE - L’ennesima spaccata in centro a Mestre. Questa volta a finire nel mirino dei ladri il salone da parrucchiere “I ricci” di Corso del Popolo. Si tratta ...