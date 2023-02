Eni - Lezioni di sostenibilità

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Eni corporate university è la struttura interna al gruppo dell'energia che sovrintende ad attività di valorizzazione delle competenze dei lavoratori. I programmi di formazione, rivolti alla quasi totalità dei collaboratori, sono costantemente aggiornati e hanno un focus privilegiato sulle attività di supporto al cambiamento e alla transizione energetica. All'interno di questo ecosistema, il programma Mychange - More culture for a sustainable future - permette di accedere a un ambiente digitale condividendo attivamente l'evoluzione culturale dell'azienda. Il percorso di apprendimento dinamico e interattivo personalizzato si focalizza sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Programmi di formazione gestiti da 800 docenti interni con esperienze operative dirette su, transizione, evoluzione digitale sono alla base della piattaforma MyChange. La ...