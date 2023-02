Emma Corrin | “Mi piacerebbe recitare in ruoli maschili adatti a me”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 febbraio 2023)è tornata a parlare della decisione di dichiararsi pubblicamente un individuo non binario, attraverso un semplice comunicato sui social nell’ estate del 2021: ora, in un’intervista esclusiva a Vanity Fair,riflette sulle opportunità di lavoro connesse alla scelta di dichiararsi gender fluid, e sulla propria disponibilità a interpretare: “Non ci sono molti personaggi gender fluid in giro, ma personalmente sono attratta anche da; in genere, dovremmo iniziare a sviluppare progetti in questo senso, a supportare sceneggiatori queer, e cominciare a dare spazio a certe storie nel nostro alveo creativo.”, poi, si sofferma sulla propria esperienza personale: “Per me, essere una persona non binaria si ...