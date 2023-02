Emily Ratajkowski su Instagram | la foto di nudo col nuovo fidanzato

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 febbraio 2023)sui social si è sempre mostrata senza veli. Non ha paura di dire quel che pensa, di condividere con sincerità la propria realtà e, quando serve, di togliersi i vestiti. Spontaneità che condivide con il. Per venire allo scoperto e presentare ai fan ilcompagno, la modella ha scelto un post su, dove la coppia si autoritrae in un momento a dir poco intimo. A casa di lei, senza nulla addosso, con solo un emoticon buffa a coprire le pudenda. Il selfie die Eric André “Buon San Valentino” e una valanga di cuori trafitti dalla freccia di cupido. Con questa didascalia il comico Eric André ha reso pubblica la sua relazione con, sui social nota ...