El Mundo | «Gli arbitri avvantaggiano sempre le big | solo che per il Real lo facevano gratis…»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Ora si scoprirà che glihanno avvantaggiato il Barça. Che sorpresa”. E’ sarcastico il commento di Ricardo Colmenero su El. Lo scandalo arbitrale del Barcellona che pagava l’ex vicepresidente deglispagnoli secondo l’editorialista – che si autodefinisce tifoso blaugrana – svela un segreto di pulcinella: “Glifavoriscono le grandi, ed è salutare riconoscerlo”. Ma “la novità è che i vantaggi sono gratuiti per il Madrid e per il Barça invece stavano diventando molto costosi“. Colmenero ricorda,ironicamente che mentre al Barcellona non fischiarono un rigore con contro per 746 giorni loro, i tifosi, si lamentavano della mancanza di forza in difesa. Sul vivo della questione, scrive: “È tutta la mattina che parlo con exdi Prima Divisione e la ...

viene allora chiesto per quale squadra parteggia. Negreira risponde: "Adesso tifo per una delle ... In un'intervista del 2019 aDeportivo, Negreira dichiarava : "La tecnologia non aiuta ...... sono certificati dalle fatture che questa mattina Elha riporta in prima pagine El País ha ... L'ex presidente Josep Maria Bartomeu ha spiegato che era un uso che risalenteultimi due ...

El Mundo: «Gli arbitri avvantaggiano sempre le big, solo che per il ... IlNapolista

Due anni senza rigori E sempre sul Mundo fanno notare come nel periodo coperto dalle fatture di cui sopra il Barça rimase per 746 giorni senza che gli fischiassero un rigore contro, dal 14 febbraio ...