Eintracht-Napoli | Gotze lancia la sfida | “Accadrà al Maradona!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mario, Campione del Mondo nel 2014 con la Germania ed attuale centrocampista dell’Francoforte, ha parlato della doppiacontro ilvalida per gli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione: MAINZ, GERMANY – NOVEMBER 13: MarioofFrankfurt looks on during the Bundesliga match between 1. FSV Mainz 05 andFrankfurt at MEWA Arena on November 13, 2022 in Mainz, Germany. (Photo by Frederic Scheidemann/Getty Images) Contro ilsaranno due partite stimolanti contro una squadra che ha ampio margine di vantaggio in campionato ed ha dimostrato la sua forza anche a livello europeo. Gli azzurri stanno facendo benissimo e non sarà semplice ...