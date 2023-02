(Di venerdì 17 febbraio 2023) Una banda ha creato a Beni Suef una necropoli sotterranea fake per ingannare gli antiquari senza scrupoli con oggetti fatti di gesso per i turisti. Le autorità li hanno scoperti, ma sono in ...

Una banda ha creato a Beni Suef una necropoli sotterranea fake per ingannare gli antiquari senza scrupoli con oggetti fatti di gesso per i turisti. Le autorità li hanno scoperti, ma sono in ...... l'Università di Roma3 e la Biblioteca di Alessandria d'. A moderare l'evento la Dott.ssa ... in un'epoca in cui ogni piccolo contributo, ogni barlume di, può diventare indispensabile di ...

Egitto, scoperta una tomba egizia finta: creata per vendere i falsi reperti QUOTIDIANO NAZIONALE

Egitto: scoperta sensazionale risalente al 2.300 a.C, archeologi sorpresi Wineandfoodtour

Scoperta a Saqqara la mummia più antica d'Egitto Artribune

In Egitto è stata scoperta una nuova tomba reale SiViaggia

Archeologia, scoperto in Egitto antico laboratorio di imbalsamazione Sky Tg24

Egitto, scoperta una tomba egizia finta: creata per vendere i falsi reperti Una banda ha creato a Beni Suef una necropoli sotterranea fake per ingannare gli antiquari senza scrupoli con oggetti fatti ...Gli scienziati di oggi continuano ad esplorare e ricostruire la storia e la cultura dell'antico Egitto, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Di conseguenza, ci stanno fornendo un quadro ...