E' statauna banda di falsari che, per vendere presunti reperti egizi ad antiquari senza scrupoli, avevano allestito una finta tomba egizia a Beni Suef, una città sul Nilo circa 150 km a sud del Cairo.Una banda ha creato a Beni Suef una necropoli sotterranea fake per ingannare gli antiquari senza scrupoli con oggetti fatti di gesso per i turisti. Le autorità li hanno scoperti, ma sono in ...

Egitto: 'scoperta una necropoli', ma era falsa - Ultima Ora Agenzia ANSA

Egitto: scoperta sensazionale risalente al 2.300 a.C, archeologi sorpresi Wineandfoodtour

Scoperta a Saqqara la mummia più antica d'Egitto Artribune

In Egitto è stata scoperta una nuova tomba reale SiViaggia

Archeologia, scoperto in Egitto antico laboratorio di imbalsamazione Sky Tg24

Egitto, scoperta una tomba egizia finta: creata per vendere i falsi reperti Una banda ha creato a Beni Suef una necropoli sotterranea fake per ingannare gli antiquari senza scrupoli con oggetti fatti ...E' stata scoperta una banda di falsari che, per vendere presunti reperti egizi ad antiquari senza scrupoli, avevano allestito una finta tomba egizia a Beni Suef, una città sul Nilo circa 150 km a sud ...