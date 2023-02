Ecco le novità dell’update di febbraio dell’app Google Pixel Watch

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha dato il via al rilascio di una nuova versione diapp, portandola così alla versione 1.1.0.506033635 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...in FONTE) che utilizzerà lo spazio per condividere notizie e aggiornamenti su tutte le... Per chi fosse curioso di provare da utente la funzione,i primi account dotati di acceso ai canali ...Superenalotto: il jackpot democratico Ladella schedina d'oro , sistema proposto dalla SISAL,...la sequenza vincente: 1 - 38 - 47 - 52 - 56 - 66. Numero jolly: 72. Numero superstar: 23. La ...

Alpine A523, un'evoluzione con sostanziali novità: ecco come cambia Autosprint.it

Pokémon Scarlatto e Violetto, la patch 1.2.0 risolverà numerosi bug ... Spaziogames.it

iPhone 15 Pro in tutto il suo splendore: ecco TUTTE le novità! Melablog

WhatsApp, novità in arrivo: avatar personalizzabili e modifiche all’invio di foto e video, ecco cosa… Il Fatto Quotidiano