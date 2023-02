È un Napoli da stropicciarsi gli occhi Kvara-Osimhen abbattono il Sassuolo

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È undagli, con i gemelli del goaledcheil. Stropicciatevi gliper questo. Il club azzurro sbaraglia le resistenze dele porta a casa l’intero bottino in palio con il punteggio di 0-2. Settimo successo consecutivo per i ragazzi di Luciano Spalletti che salgono a quota 62 punti, con un distacco di 18 punti in attesa della partita contro l’Inter di domani contro l’Udinese. I gemelli del goaltskhelia edfreddano gli emiliani, con una cornice da brividi: circa 10mila i tifosi azzurri che si fanno sentire per tutti i novanta minuti nella città del Tricolore. Dopo i canonici dieci minuti di ...