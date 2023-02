È partita la commissione di inchiesta sul Covid

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci siamo. Ladisullaha lasciato i blocchi di partenza. L’annuncio lo ha dato ieri su Twitter il viceministro delle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, in maniera quasi inattesa. Da settimane si accavallavano voci e indiscrezioni dopo le aperture arrivate non solo, ovviamente, dai partiti di centrodestra ma anche dal Terzo Polo di Matteo Renzi. Ora è ufficiale: il Parlamento ha avviato l’iter per indagare su quanto successo dal febbraio 2020 in avanti, focalizzando l’attenzione sugli errori e le omissioni di quel periodo nero: le mascherine spedite in Cina, l’assenza di un piano pandemico aggiornato, le scelte del ministero della Salute, la campagna vaccinale, la mancata chiusura della Val Seriana, i green pass. “Gli italiani meritano di sapere finalmente la verità – spiega Bignami – e noi ...