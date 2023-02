È nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino

...importante di politica estera che quest'anno assume le sembianze di un quasi verticetra gli ... seppellire le parole "pacifiste"i suoi, "filoputiniane"i Fratelli d'Italia, di ...Cristina Marino e Argentero:ilfiglio Cristina Marino e Luca Argentero sono stati travolti da una pioggia di messaggi d'auguri per l'arrivo del lorofiglio . La coppia ha già ...

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: È nato il secondo ... Fanpage.it

Luca Argentero, è nato il secondo figlio: il nome scelto è davvero particolare! Corriere dello Sport

Nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino: ecco il nome Gossip News

Cresce l'allarme per una nuova offensiva di Mosca. Lavrov: l'Occidente verso un punto di non ritorno - L'Ucraina dice di aver abbattuto "palloni russi" sopra Kiev - L'Ucraina dice di aver abbattuto "palloni russi" sopra Kiev RaiNews

Pressing della Nato sull’Italia: spenda il 2% del pil nella difesa già dal 2024, il titolo Leonardo accelera al rialzo in Borsa Milano Finanza

E' nato il figlio ma a svelare il nome non sono loro due E’ nato il secondo figlio di Lica Argentero e Cristina Marino ma non è la coppia ad annunciare il lieto evento. E’ Chi a farlo prima di Luca ...Fiocco azzurro per Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. La coppia ha accolto il secondo figlio al quale è stato dato il nome di Noè Roberto. L'annuncio è stato dato dalla rivista Chi sui suoi a ...