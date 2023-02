“È nata Gala” Il vip italiano lo annuncia con questa foto | papà per la prima volta a 50 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Notizia meravigliosa per il vip, che ha atteso 9 lunghi mesi questo momento emozionante. E alla fine hato immediatamente la notizia a tutti i suoi follower. Ha infatti pubblicato ladella sua bambina, venuta alla luce nelle scorse ore in seguito al parto della sua adorata moglie. L’immagine ha immortalato proprio la coniuge in compagnia della neo, che lo ha reso la persona più felice del mondo. Parliamo di Gianmarco Pozzecco, diventatoper lain assoluto. Maid’ora aveva quindi assaporato queste emozioni, ma ora Gianmarco Pozzecco può farsi finalmente chiamare. Subito dopo aver comunicato a tutti il lieto evento, sono arrivati a migliaia i like e i ...