Duvan Zapata senza pace | stop di almeno un mese per un altro infortunio muscolare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Zingonia.non trova. L’attaccante colombiano dell’Atalanta deve fermarsi ancora per l’ennesimo problemadi una stagione maledetta, come d’canto è stata anche la scorsa. A costringerlo ai box questa volta per circa unè una lesione di primo grado del semimembranoso dell coscia destra, accusata nella seduta di allenamento di giovedì pomeriggio a Zingonia Già tra settembre e ottobre il classe 1991 aveva fatto i conti con un problema alla coscia che lo ha tenuto fermo per una quarantina di giorni, in più un dolore all’anca gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta sul campo della Juventus.salterà certamente le sfide contro Lecce, Milan ed Udinese. Un recupero sembra improbabile anche per la trasferta di Napoli: ...