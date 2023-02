Dunia Baru è lo yacht di lusso a vela indonesiano in stile XVII secolo

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Come può una sola nave essere unodi lussi per viaggi, un pezzo di storia e una piattaforma all’insegna della sostenibilità? Tutto questo è possibile a bordo di, che è stata trasformata dai suoi giovani proprietari in un vero e proprio gioiello nel campo deglicharter di. Dopo aver noleggiatoun paio di volte, la giovane singaporiana Jing-Yi Wee e suo fratello Teng Yuan Wee sognavano di diventare i proprietari dell’unico capolavoro, acquistato così da un uomo d’affari americano., un’opera d’arte galleggiante, che significa “Nuovo Mondo”, è un Phinisi. Nel, queste navi ...