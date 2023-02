Droga in casa mentre era ai domiciliari | arrestata 64enne

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Trovata in possesso diinera ai: unae’ statadalla Polizia di Stato. E’ successo ieri pomeriggio a San Giorgio a Cremano (Napoli). Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e della Squadra Mobile, con il supporto delle Unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via Pessina nell’abitazione di una donna sottoposta agli arrestiper reati legati agli stupefacenti. Li’ hanno rinvenuto quindici involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dellae 575 euro. La donna di San Giorgio a Cremano è stata...

... ignorando la misura cautelare, ha portato avanti il business della. La scoperta in un'abitazione in via Pessina , a San Giorgio a Cremano . Nascondeva in15 involucri contenenti 7 grammi ...le sue iniziali, originario di Tortora, mentre rientrava a, intorno alle 3, è stato avvicinato ... che al momento sarebbero indirizzati verso la pista dello spaccio della. praia a mare ...

Droga a Cortina, arrestato 50enne: nascondeva in casa 500 dosi di cocaina già pronte e 17mila euro ilgazzettino.it

Vibo, nascondeva droga in casa: arrestato un uomo Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Sgomberi a San Basilio negli appartamenti dei clan, trovata droga Fanpage.it

In casa marijuana del valore di 15.000 euro lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Litiga con fidanzata e gli scoprono 20 chili di droga a casa Agenzia ANSA

La scoperta in un'abitazione in via Pessina, a San Giorgio a Cremano. Nascondeva in casa 15 involucri contenenti 7 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionament ...Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l'approvvigionamento della droga avveniva in Olanda e il trasporto veniva eseguito tramite tir; lo stoccaggio avveniva in depositi nelle province di Asti, ...