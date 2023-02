Droga | cocaina pura nascosta nelle forme di parmigiano | 10 arresti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nascondevano ladentrodi. Smantellata un'associazione per delinquere dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacentiprovince di Torino e Asti ramificate anche in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna. L’operazione antidella Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Procura e Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo piemontese ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, 7 in carcere e 3 aglidomiciliari.

Nel complesso, i tentativi di immissione dellaproveniente dall'estero nel territorio ... di sostanza stupefacente tra eroina,e marjuana; quantitativo che immesso sul mercato avrebbe ...A proposito, i militari avevano arrestato in precedenza in flagrante Buzdugan e Calogero, il primo perché sorpreso a trasportare un chilo e duecento grammi didalla Calabria, il secondo ...

Un chilo di cocaina in auto. Arrestato a Castelvetrano corriere della droga Tp24

Un chilo di cocaina in auto: arrestato corriere della droga Livesicilia.it

Droga: oltre 600 kg di cocaina, quattro condanne a Bologna Agenzia ANSA

Trovati con 1,2 kg di hashish, 2 etti di cocaina e 15 mila euro in contanti: 2 arresti della polizia a Casale… La Stampa

Spaccio di crack, eroina e cocaina a Marsala: 11 arresti, due sono palermitani PalermoToday

TORINO/ROVIGO - Vasta operazione antidroga in tutta Italia della Guardia di Finanza di Torino che ha portato a smantellare un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti op ...All'interno dell'involucro sono stati trovati circa 18 grammi di eroina, suddivisa in più di 30 dosi, pronte per la vendita ...