Dopo mesi di neutralità Israele si schiera con Zelensky | ma non chiude a Putin

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen è arrivato a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodomyr. É la prima volta che un esponente israeliano arriva in Ucraina dall'invasione russa del Paese. Cohen -secondo quanto dichiarato da un portavoce- annuncerà la riapertura dell'ambasciata israeliana a Kiev ma non solo:aiuterà Kiev a sviluppare un sistema di allarme aereo precoce e investirà 200 milioni di dollari nel settore sanitario e delle infrastrutture civili dell’Ucraina. Inoltre la prossima settimana sosterrà l’iniziativa del presidentealle Nazioni Unite che richiede il ritiro completo della Russia da tutti i territori in Ucraina, inclusi quelli orientali. La notizia della visita del ministro degli Esteri israeliano a Kiev ha mandato su tutte le furie Mosca che vede sempre più allontanarsi lo ...

Nicolò Maja ha incontrato il padre Alessandro Maja , a novedi distanza da quando quest'ultimo ... palesemente provato e in carrozzinauna serie di interventi chirurgici, ha detto di sentirsi ...questo è il primo articolo che scrivola conquista del Trofeo della Critica 19 - 25 Dicembre ...donati alla community e complimenti per l'impegno e la continua 'crescita' dimostrata in questi:...

Bakhmut dopo sei mesi di battaglia contro i mercenari Wagner: della città da 73mila persone rimane un guscio vuoto La Stampa

Dopo 15 mesi di Roberto Gualtieri, Roma è ancora un immondezzaio L'Espresso

The Velvet Snake: "Dopo 6 mesi dalla prima guida sono partita per la Georgia, e poi l'India!" [VIDEO] Moto.it

Zandonella: «Dopo tre mesi Palazzo Gotico è ancora imbrattato» IlPiacenza

Milan, ritorno dopo sei mesi: contro il Monza si rivede Florenzi Pianeta Milan

Grosseto: Il nuovo appuntamento con la rassegna Scriabin Concert Series è davvero speciale: domenica 19 febbraio alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, si esibirà il vincito ...Dopo nove mesi di guerra in Ucraina, l'esercito russo aveva già perso quasi il 40% dei suoi tank, con punte del 50% per alcuni dei tank chiave per le operazioni belliche. Lo afferma uno studio del… Le ...