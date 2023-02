Dopo mesi di neutralità Israele si schiera con Zelensky | ma nn chiude a Putin

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen è arrivato a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodomyr. É la prima volta che un esponente israeliano arriva in Ucraina dall'invasione russa del Paese. Cohen -secondo quanto dichiarato da un portavoce- annuncerà la riapertura dell'ambasciata israeliana a Kiev ma non solo:aiuterà Kiev a sviluppare un sistema di allarme aereo precoce e investirà 200 milioni di dollari nel settore sanitario e delle infrastrutture civili dell’Ucraina. Inoltre la prossima settimana sosterrà l’iniziativa del presidentealle Nazioni Unite che richiede il ritiro completo della Russia da tutti i territori in Ucraina, inclusi quelli orientali. La notizia della visita del ministro degli Esteri israeliano a Kiev ha mandato su tutte le furie Mosca che vede sempre più allontanarsi lo ...