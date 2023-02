Dopo il trionfo a Sanremo “Due vite” di Marco Mengoni è il brano più trasmesso in radio. E vola nelle classifiche

(Di venerdì 17 febbraio 2023)nel videoclip di “Due vite”,con cui ha trionfato a2023. A meno di una settimana dalla vittoria al festival, è la canzone più trasmessa dalle(foto Andrea Bianchera)ilindiscusso al 73° Festival di, Due vite diin– dove è ilpiù– e: ha debuttato al primo posto di tutte lestreaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, e rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. Oltre ad essere stato decretato da EarOne come ...

Nel gruppo rientrano anche Marco Cecchinato (1992), numero 16 del mondoila Buenos Aires nel 2019, e Lorenzo Musetti (2002), entrato in Top 20 a gennaiola United Cup (best ranking ...... nuova musa per la prima web serie di Lancôme, passando per Sydney Sweeney che,il ... Le sue abilità creative, la sua tecnica di video editing così particolare e unica, segnano il...

Dopo il trionfo, il centrodestra deve sapere governare la vittoria ... Italia Informa

Anche a Legnano trionfo di Fontana alle elezioni regionali, ma a ... LegnanoNews.com

Elezioni Lombardia 2023, il trionfo di Fermi. Ecco tutti gli eletti comaschi Prima Como

Il ringraziamento speciale di Sinner dopo il trionfo a Montpellier ... Fanpage.it

Jannik Sinner dopo il trionfo a Montpellier: "Mi sto avvicinando ... TennisItaliano.it

Il brano di Marco Mengoni "Due vite" vola in radio e nelle classifiche. Tutti i numeri del vincitore di Sanremo 2023 ...Lo svizzero trionfa recuperando quasi sei decimi a Schwarz che commette un errore nel finale ed è terzo. Secondo Meillard. Miglior azzurro Della Vite (decimo) ...