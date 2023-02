Dolly | le pecore elettriche e i sogni degli androidi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Raramente capita che una semplice frase sia in grado di evocare scenari e immaginari tanto precisi quanto questi versi, recitati nel finale di Blade Runner da Rutger Hauer nei panni dell’androide Roy Batty. La reciti, così, a memoria, e subito ti vengono in mente notti illuminate da neon e videowall in una Tokyo futuribile, con una Daryl Hannah quantomai conturbante, i negozietti che vendono cibi non catalogabili per noi occidentali, sporcizia e degrado in una strana idea di domani. Una sorta di Vecchio West traslato nel mondo della rete, anche se di rete non si parla, ovviamente, il film è del 1982 e è tratto da un romanzo del 1968, Blade runner di Philip K. Dick, meglio noto come Il cacciatore di, ma a breve vedremo che anche quello è una riscrittura ex novo. In realtà la frase esatta sarebbe “io ne ...