Dodi Battaglia al Creberg | “Tra il pubblico anche Roby Facchinetti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Bergamo. Ci saràtra ilche la sera di sabato 18 febbraio al teatro, a Bergamo, assisterà allo spettacolo “Nelle mie corde”, con protagonista. Ad annunciarlo è il chitarrista e cantante, voce dei Pooh, che ringrazia l’artista bergamasco per aver accettato il suo invito dimostrando amicizia e fratellanza. Il sipario si alzerà alle 21 proponendo un’occasione per conoscere meglio questo strumentista virtuoso: lo abbiamo intervistato per saperne di più. Bergamo ha un legame particolare con i Pooh. Cosa significa per lei esibirsi nella nostra città? Per me Bergamo significa l’ingresso nei Pooh. Mi ricorda le prime volte che abbiamo cominciato a suonare assieme in alcuni oratorio e ad Astino, mai ...