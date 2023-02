(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pur comprendendo le preoccupazioni del Governo in merito ai costi complessivi dell'agevolazione fiscale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto - legge approvato ieri si annuncia di ...

Lo afferma in una nota il presidente di Fondazione, Franco Fietta. "Chi tra i tecnici stava operando nella progettazione - prosegue Fietta - resta con lavori eseguiti che difficilmente ...È quanto dichiara Franco Fietta, presidente della Fondazionecommentando i dati dello studio "fiscali e Superbonus: le opinioni e i problemi dei professionisti", sviluppato da ...

Dl incentivi: Inarcassa, impatto devastante su professionisti Borsa Italiana

Famiglie in difficoltà, tutti i bonus e agevolazioni del 2023 a seconda dell’Isee Sky Tg24

Superbonus 110% e bonus edilizi: il parere dei professionisti nello studio Fondazione Inarcassa BibLus-net

Inarcassa: scelta o necessità Ordine degli Architetti di Torino

Superbonus 110% e bonus edilizi: pregi e difetti degli incentivi fiscali Lavori Pubblici

Fietta: molti progettisti lasciati con il cerino in mano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - "Dal Consiglio dei ministri e' arrivata una vera e propria doccia fredda per migliaia di cittad ...