“Djokovic è il più conformista dei controcorrente | cerca solo il plauso della maggioranza”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Su Sette, settimanale del CorriereSera, Marco Imarisio scrive di Novak. A lui è dedicato uno dei saggicollezione “Dissidenti”, editi dalla casa editrice Louison. Si intitola “, il rifiuto”, l’autore è lo scrittore francese Patrick Besson. In esso, scrive di: «Ha detto no, come un bambino. In fondo da quando ha sei anni non trascorre la sua vita a giocare? Da quale oscura paura, da quale mania infernale è venuto fuori quel rifiuto che lo ha messo al bando da tutte le nazioni sportive? Lui che fin dall’iniziosua carrierain tutti i modi di essere amato. Con i suoi vani baci alla folla, che lo amerà sempre meno di quanto ha amato Federer, e lo detesta almeno quanto ha detestato Ivan Lendl». Imarisio scrive: “Novak ...