“Diversi problemi” | l’annuncio di Di Maria spiazza tutti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Apre al rinnovo Angel Di: l’attaccante della Juventus vuole restare in Europa, ma occhio aidel club bianconero In una intervista a ESPN Argentina, Angel Diconferma di voler restare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Angel Di Maria , ala della Juventus, ha parlato a ESPN Argentina del suo futuro: 'Non ho preferenze per il mio futuro. Sono felice qui. Il club ha, negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni ...Si pensi, ad esempio, al progetto dell'albergo diffuso realizzatoanni fa a Santo Stefano ... con tutti i milleche pure quella struttura presentava e che oggi non la rendono più ...

DI MARIA: "Sono felice alla Juve. Ora il club ha diversi problemi e non si sta parlando molto di... Tutto Juve

Di Maria spiazza tutti: “La Juventus ha diversi problemi” CalcioMercato.it

Juventus, Di Maria: "Futuro Non ho parlato con altri club" Sportitalia

Wild Hearts, la versione PC è piena di problemi: parte il review bombing su Steam Everyeye Videogiochi

DI MARIA: "Sono felice alla Juventus. Adesso il club ha diversi problemi e non si sta parlando molto... Tutto Juve

"La sostituzione col Nantes Ho parlato con il mister e mi ha detto che voleva evitare che mi facessi male, c’è la gara di ritorno che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...