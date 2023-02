Joeterrà unin vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina" il 21 febbraio al Castello reale di Varsavia, alle 17.30 locali. Lo rende ...Frasi che sconfessano il seguito del, quando il despota si propone come mediatore trae Putin per "un colloquio serio", se gli Usa "vogliono la pace in Ucraina". Poi, sprezzante: "...

Discorso Biden su anniversario Ucraina il 21/2, come Putin - Ultima ... Agenzia ANSA

Biden e l'enigma dei palloni abbattuti, discorso alla Casa Bianca Tag24

Biden: «Non mi scuso per l’abbattimento del pallone-spia cinese» Il Sole 24 ORE

Joe Biden sui 3 oggetti non identificati abbattuti: 'non abbiamo idea di cosa siano' Everyeye Tech

Il discorso sullo stato dell’Unione di Biden è stato molto animato Il Post

Cosa succede tra Russia e Ucraina La diretta della guerra, approfondimenti e ultime notizie sull'invasione e i bombardamenti in corso ...Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina" il 21 febbraio al Castello reale di Varsavia, alle 17.30 locali. Lo rende ...