Dinner Club 2 | su Prime Video in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dasula seconda stagione del food travelogue original italiano?, disponibile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dal 24 febbraio. Da17 febbraio 2023 arriva su Amazonla seconda stagione del food travelogue original italiano, disponibile incon i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dal 24 febbraio. Dopo il successo della prima stagione,torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l'Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ...