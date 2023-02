“Di Sonia e Antonella ho capito tutto” GF Vip 7 | Tavassi ha scoperto tutto | “Ecco come fanno”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) GF Vip, i dubbi di Edoardosu. Giorni complicati per la spadaccina dentro la Casa più spiata d’Italia e pure Nikita Pelizon non se la passa bene. Dopo le rivelazioni dell’ex fidanzato Matteo Diamante sulla problematica legata alla memoria dell’influencer, i suoi fan hanno chiesto aBruganelli di renderla immune perché nelle ultime settimane è sempre in nomination. E ancheha ricevuto brutte notizie dal televoto del pubblico.Fiordelisi ha infatti perso lo scontro al televoto con Oriana Marzoli per eleggere il vippone preferito. La sua reazione è stata davvero di grandissima amarezza,potrete vedere. Ma non è finita. Durante la serata quando è arrivato il momento di dare l’immunità...