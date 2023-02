“Devo dire la verità su Nikita” GF Vip 7 | tutti senza parole dopo l’annuncio di Alfonso Signorini

(Di venerdì 17 febbraio 2023), la scoperta durante la puntata del GF Vip 7. La 34esima puntata, la seconda di giovedì in questo 2023 con il doppio appuntamento settimanale del reality show di Canale 5. Al timone del programmae le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con Giulia Salemi nelle vesti della voce del popolo. Tante le emozioni anche in questa puntata del reality show. I gieffini sono chiusi da oltre 150 giorni nella casa di Cinecittà. Il vippone che ha abbanondato il reality show è stato Attilio Romita. Leggi anche: GF Vip,la puntata scoppia il caso: “Vergognoso”, la curiosità scoperta durante il GF Vip 7 Durante la puntata c’è stato l’incontro di ...

I gialli si susseguono come i minuti, mache i biancocelesti sono stati pratici . Intanto, e questo è già un tema, Maximiano per la prima volta non si è beccato titolacci e votacci. E poi ...Ci tengo ache tutti quanti ci siamo fatti un cuore così, perché ci siamo voluti veramente ... E quindi chefare Un transessuale pure stavolta', 'No, se tu lo fai, diventa una donna', e ...

Lara Gut Behrami sbrocca con i giornalisti: "Cosa ca**o devo dire" Liberatv.ch

Francesco Arca è il protagonista di “Resta con me” Tv Sorrisi e Canzoni

Salto in lungo indoor: nuovo record italiano per Giuliana Chiara Filippi FISPES

Riccardo Ciciriello: ''La RAN 630 una regata fondamentale per ogni ... Nautica Report