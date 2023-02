Delmastro indagato per rivelazione di segreto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il sottosegretario alla Giustizia Andreaperdid'ufficio. L'esponente di Fratelli d'Italia si dovrà presentare infatti stamattina in procura per essere interrogato in presenza del suo avvocato. Il nome diè stato iscritto sul registro degli indagati in merito all'inchiesta dei pm romani sulle conversazioni ascoltate in carcere tra l'anarchico Alfredo Cospito, un 'ndraghetista e un camorista, avvenute tra dicembre e gennaio nel penitenziario di Sassari, e rivelate da Giovanni Donzelli alla Camera. Il nome del sottosegretario è dunque finito nel fascicolo «modello 21» per la vicenda del discorso pronunciato da Donzelli, sempre FdI, 17 giorni fa. In quell'occasione il vicepresidente del Copasir riportò i contenuti dei dialoghi avvenuti dietro le sbarre ...