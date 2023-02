Delmastro a pm | nessuna rivelazione segreto d’ufficio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Non è stata commessa alcunadeld'ufficio e l'atto in questione non era secretato. Questa in sostanza la spiegazione offerta dal sottosegretario AndreaDelle Vedove ai pubblici ministeri di Roma nell`ambito del fascicolo in cui è indagato.Nell'atto istruttorio, durato circa due ore compresa la verbalizzazione,ha risposto alle domande degli inquirenti e tramite il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Valentino, ha annunciato la presentazione di una memoria. Dopo l'incontro con i magistratiha lasciato gli uffici di piazzale Clodio utilizzando una uscita secondaria. Quando ha incontrato alcuni cronisti che cercavano di avere una sua battuta ha risposto: "Buon lavoro".

