De Rosa | “M5S da radicare in tutta la Lombardia”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Puntiamo a un radicamento del M5S in tutte le province lombarde. Dobbiamo darci da fare per essere più presenti e migliorare il modo di comunicare il lavoro fatto, i valori che portiamo avanti e le proposte che abbiamo condiviso per il futuro di questa regione”. Parla Massimo De, nominato coordinatore del Movimento 5 Stelle a Milano. Complimenti per la nomina a coordinatore del M5S a Milano. Qual è oggi la sfida? “Oggi la sfida è senza dubbio dare una struttura al Movimento in modo che possa essere, oltre che punto di riferimento per attivisti e simpatizzanti, anche un interlocutore riconoscibile sui territori per tutti i cittadini che vedono nel Movimento 5 Stelle un’alternativa. Dobbiamo puntare proprio su questo: aumentare il coinvolgimento delle persone, ottimizzare lo scambio e le relazioni con i vari livelli istituzionali, i gruppi territoriali riconosciuti ...