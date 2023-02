De Laurentiis | per lui cittadinanza onoraria a Napoli E sta comprando villa a Posillipo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Aurelio Desempre più napoletano, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sta per comprare una, e presto potrebbe avere la. Ecco cosa scrive il quotidiano. Sembra, infatti, che il patron della squadra dei record allenata da Spalletti, stia per compiere l’ultimo passo della sua (completa) napoletanizzazione: prendere casa per la famiglia all’ombra del Vesuvio. Sulla collina di, per la precisione. Non troppo distante da dove abitò Diego Armando Maradona, si dice. Una scelta importante, dopo anni, che significherebbe anche altro. Per esempio, confermerebbe la sua piena volontà di continuare a lavorare e investire nel progetto sportivo avviato nel 2004. Infine il rapporto col sindaco. Gaetano Manfredi e Aurelio De ...