Dazn | Segev | «In Italia c’è voluto un anno per ottimizzare la rete | ora è tutto stabile»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’amministratore delegato di, Shay, ha rilasciato una lunga intervista al Times in cui ha parlato anche dell’, dove ci sono stati diversi problemi tecnici nella trasmissione delle partite. Problemi per cuiha dovuto rimborsare i clienti. «Inabbiamo avuto molti problemi iniziali, è stata una scelta rivoluzionaria ed è stato un posto molto stimolante per farlo – come ammettono gli stessini, la struttura di Internet non è stata costruita in un modo ottimale e questo ha creato dei problemi. Ci èdel tempo perle reti inil paese e quasi unper installare i server giusti. Ora».conferma ...

