Dal trionfo alla crisi | il sogno infranto dell’Argentina senza Diego

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) IlAgli inizi degli anni Novanta l’Argentina campione del mondo in carica si affacciava sull’ultimo decennio del Novecento carica di speranze. Il Paese stava per imboccare la strada neoliberista, una svolta che prospettava un viaggiocurve verso il mercato globale. In più, la nazionale albiceleste si preparava a un felice ricambio generazionale, aprendo le porte della Selección a una pletora di giovani promesse. 1990, nel segno de «El Goy» Nel 1990, ai Mondiali di calcio in Italia, l’Argentina campione del mondo perde clamorosamente la partita d’esordio contro il Camerun di François Omam-Biyik e Roger Milla. L’inattesa sconfitta scuote il fragile castello di carte che a malapena si regge in piedi sull’instabile base dei giocatori che quattro anni prima hanno trionfato in ...