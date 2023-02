Un nuovo sceicco si affaccia sulla Premier League. Un consorzio guidato dallo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente dellaIslamic Bank (QIB), ha infatti formalmente annunciato oggi di aver presentato un'offerta per acquistare il Manchester United. E la cifra è pazzesca. Sul piatto secondo la stampa inglese ci ...Il New Generation Eu mette l'Europalato giusto della storia, bisogna continuare in questa ... I due presidenti hanno inoltre affrontato il capitolo del cosiddettogate. Al termine del ...

Dal Qatar offerta pazzesca per prendere lo United: sul piatto 6 miliardi di euro La Gazzetta dello Sport

Manchester United, arrivano ulteriori conferme sull'imminente offerta in arrivo dal Qatar TUTTO mercato WEB

Manchester United, in arrivo l’offerta dal Qatar TuttoCalcioNews

È come stare in Ocean's Eleven: come il Qatar ha influenzato la ... Fanpage.it

Così crescono i rapporti tra Italia e Qatar. Parola agli esperti di Doha Formiche.net

Un consorzio che fa capo allo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank, ha confermato oggi di aver formalizzato una richiesta d'acquisto del club di Manchester ...Lo sceicco a capo della Qatar Islamic Bank si è candidato per rilevare totalmente il club inglese. La scadenza per le offerte è alle 23 di venerdì ...